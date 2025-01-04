DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.454.634,66 0,68%

Bahçelievler'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: Aydınlatma Direği ve Reklam Panosuna Çarptı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, aydınlatma direği ve reklam panosuna çarparak kazaya yol açtı. Yaralı yok, ancak araçlarda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:53
Bahçelievler'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: Aydınlatma Direği ve Reklam Panosuna Çarptı

Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 34 LN 8754 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı. Kaza, D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde meydana geldi.

Küçükçekmece istikametine seyreden otobüs, Gülnihal Yılmaz tarafından yönetiliyordu. Kaza anında, arkadan gelen 06 COG 271 plakalı minibüsün sürücüsü Yalçın İstanbullu, kaza yapan otobüse çarptı.

Olayın ardından, bölgeye hemen polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza sebebiyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Neyse ki, kazada otobüsteki yolcular yara almazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazaya karışan İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna...

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna...

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kürt Meselesi ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar
2
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 490 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Tamer Gönül, Kocaeli'de Defnedildi
4
Edirne'de Otopark Alanları Kapatıldı: Vali Sezer Açıklama Yaptı
5
Giresun'da Olimpik Havuzda Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
Yozgat'ta Kayıp Genç M.F.T.'nin Cesedi Bulundu
7
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması Açıklaması

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi