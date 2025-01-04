Bahçelievler'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: Aydınlatma Direği ve Reklam Panosuna Çarptı

Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 34 LN 8754 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı. Kaza, D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde meydana geldi.

Küçükçekmece istikametine seyreden otobüs, Gülnihal Yılmaz tarafından yönetiliyordu. Kaza anında, arkadan gelen 06 COG 271 plakalı minibüsün sürücüsü Yalçın İstanbullu, kaza yapan otobüse çarptı.

Olayın ardından, bölgeye hemen polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza sebebiyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Neyse ki, kazada otobüsteki yolcular yara almazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazaya karışan İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.