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Bahçelievler'de İki Aranan Hükümlü Yakalandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde aranan iki hükümlü yakalandı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası almıştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:54
Bahçelievler'de İki Aranan Hükümlü Yakalandı

İstanbul Emniyetinden Başarılı Operasyon

Bahçelievler'de, birçok suçtan aranan iki hükümlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Yapılan Operasyonlar

Emniyet güçleri, genel asayişin sağlanması ve suçluların yakalanması amacıyla Kocasinan Mahallesi'nde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda iki hükümlü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Yakalanan Hükümlülerin Suç Kayıtları

İlk olarak, B.E. (24) isimli hükümlü, 39 farklı suç kaydı bulunurken, 'kasten yaralama' suçundan 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahipti. Çeşitli suçlardan dolayı 59 kez kaydı olan S.A. (23) ise 20 yıl 1 ay hapis cezası ile gözaltına alındı.

Adli Süreç

Her iki hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilerek, yargı sürecinin devam etmesi sağlandı.

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