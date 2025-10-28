Bahçelievler'de İnşaat Asansöründeki İşçiler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yenibosna'daki plaza inşaatının dış cephesinde arıza yapan asansörde mahsur kalan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı; biri hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:27
Yenibosna'daki plaza inşaatında asansör arızası

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna'da bir plaza inşaatının dış cephesinde bulunan açık asansör, yaşanan arıza nedeniyle bir tarafı sarkarak asılı kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Asansörde mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, işçilerden biri hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

