Bahçelievler'de İnşaat Asansöründeki İşçiler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Yenibosna'daki plaza inşaatında asansör arızası
İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna'da bir plaza inşaatının dış cephesinde bulunan açık asansör, yaşanan arıza nedeniyle bir tarafı sarkarak asılı kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti.
Asansörde mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, işçilerden biri hastaneye kaldırıldı.
