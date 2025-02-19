Bahçelievler'de Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Bahçelievler'de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:17
Bahçelievler'de Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Bahçelievler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyonet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde, 54 KT 187 plakalı kamyonet karşı şeride geçerek 34 EJ 8314 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza sonrası, 54 KT 187 plakalı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracından çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Çarpışmaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

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