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Bahçelievler'de Kedi Mağduriyeti: Cip Devrildi, İki Araç Hasar Gördü

Bahçelievler'de sürücüsünün önüne çıkan kedi nedeniyle devrilen cip, iki park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:58
Bahçelievler'de Kedi Mağduriyeti: Cip Devrildi, İki Araç Hasar Gördü

Bahçelievler'de meydana gelen ilginç kazada, sürücünün önüne çıkan bir kediyi ezmemek için direksiyon kıran cip, iki araca çarpmasının ardından devrildi.

Kaza, Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta 34 KYS 215 plakalı cipin sürücüsü Ayhan Başalan tarafından gerçekleştirildi. Başalan, önüne ani şekilde çıkan kedi yüzünden direksiyonu kırmak zorunda kaldı.

Cip, park halindeki 67 AAS 879 ve 06 FC 5250 plakalı araçlara çarparak devrildi. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, araçtan çıkarılan Başalan ve yanındaki iki arkadaşının yaralanmadığını bildirdi.

Yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, kazada hasar gören üç araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazanın anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta, sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek...

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta, sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonunu kırdığı cip, park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta, sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek...

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta, sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonunu kırdığı cip, park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

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