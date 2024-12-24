Bahçelievler'de Matbaa Kalıp Atölyesinde Yangın: Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yangın Bahçelievler’i Sarstı

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki iki katlı bir matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Olayın Gelişimi

Bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen yangın, Doğu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yangın Haberini alan polis ve itfaiye ekipleri, derhal olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Yangın sonucunda matbaa atölyesinde ciddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalarını sürdürmektedir.

Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.