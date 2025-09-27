Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Bahçelievler Yenibosna'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı, araçlar kaldırılınca trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:53
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Yenibosna Merkez Mahallesi Ali Duran Sokak'ta meydana geldi

Yenibosna Merkez Mahallesi Ali Duran Sokak üzerinde seyreden 34 KKZ 923 plakalı minibüs ile Ahmet D. idaresindeki 34 ECE 772 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil takla atıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Ahmet D., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Hafif yaralı olduğu belirlenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

