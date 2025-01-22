Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de, seyir halindeki bir motosiklete yapılan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir diğeri ise yaralandı. Olay, Soğanlı Mahallesi Setüstü Caddesi üzerinde gerçekleşti.

35 BAD 253 plakalı motosikletle ilerleyen A.C. (20) ve C.T. (24) isimli gençlere, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce ateş açıldı. Saldırıda motosikletteki iki kişi ciddi şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak, A.C., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde detaylı incelemeler yapan polis ekipleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.