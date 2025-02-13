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Bahçelievler'de Muhtar Tarafından Vurulan Emlakçı Şeref Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bahçelievler'de muhtar İbrahim G. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan emlakçı Şeref Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:14
Bahçelievler'de Muhtar Tarafından Vurulan Emlakçı Şeref Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bahçelievler'de mahalle muhtarı tarafından silahla vurulan emlakçı Şeref Yılmaz, hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. 29 Ocak'ta meydana gelen olayda, Şirinevler Mahallesi'nde araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışma, mahalle muhtarı İbrahim G. tarafından Yılmaz'a ateş açılmasıyla kargaşaya dönüştü.

Yılmaz, olay sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, Şirinevler Ulu Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi.

Cenaze törenine katılan yakınları, Yılmaz için taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın ardından mahalle muhtarı İbrahim G., silahıyla birlikte gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı. Bu trajik olay, mahallede büyük bir üzüntüye yol açtı ve toplumsal güvenlik konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü...

Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emlakçı Şeref Yılmaz'ın cenazesi, Şirinevler Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü...

Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emlakçı Şeref Yılmaz'ın cenazesi, Şirinevler Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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