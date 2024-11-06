DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

Bahçelievler'de Özel Okulda Yangın Çıktı

Bahçelievler'deki özel okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:55
Bahçelievler'de Özel Okulda Yangın Çıktı

Yangın Olayı Bahçelievler'de Yaşandı

Bahçelievler'de bulunan bir özel okulun dış cephesinde, belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay, Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Öğrenciler Tahliye Edildi

Yangının çıkmasıyla birlikte, okulda eğitim gören öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Ediyor

Yangın, okulun dış kısmından başlayarak binanın iç kısmına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte ve kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etmektedir.

Olay ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor.

Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale...

Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale...

Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
2
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
5
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
6
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe
7
İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?