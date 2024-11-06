Bahçelievler'de Özel Okulda Yangın Çıktı

Yangın Olayı Bahçelievler'de Yaşandı

Bahçelievler'de bulunan bir özel okulun dış cephesinde, belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay, Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Öğrenciler Tahliye Edildi

Yangının çıkmasıyla birlikte, okulda eğitim gören öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Ediyor

Yangın, okulun dış kısmından başlayarak binanın iç kısmına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte ve kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etmektedir.

Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.