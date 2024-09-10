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Bahçelievler'de Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de bir tartışma sonrası silahla vurulan kişi hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:23
Bahçelievler'de Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de Silahlı Olay

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen silahlı olayda, tartıştığı kişi tarafından vurulan 28 yaşındaki Burak Sadri I. hayatını kaybetti. Olay, Şirinevler Mahallesi'nde, dün gece gerçekleşti.

Tartışmanın Sebebi Nedir?

Burak Sadri I., kız arkadaşıyla yürüyüş yaptığı esnada T.S. isimli bir şahısla henüz netleşmemiş bir nedenle tartışmaya girdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olayın büyümesi üzerine T.S., silahını alıp tekrar olay yerine döndü.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

T.S., Burak Sadri I.'ya ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Burak Sadri I.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olay sonrası panik içinde silahını çeken ve trafiği durduran şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bacağından yaralandığı belirlenen T.S., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Suç Kayıtları Belirlendi

Polis, olayla ilgili yaptığı incelemede, şüpheli T.S. ile hayatını kaybeden Burak Sadri I. ve yanında bulunan M.K.'nin önceki suç kayıtlarının bulunduğunu açıkladı. Olay, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, T.S.'nin silahla trafiği durdurma anları ve polis ekiplerince gözaltına alınışı yer aldı.

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