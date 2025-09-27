Bahçelievler'de tamirhanede kaynak makinesi patlaması: iş yeri ve araç hasar gördü

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde kaynak makinesinin patlamasıyla çıkan yangında tamirhane ve içerideki araç hasar gördü; itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:09
Bahçelievler'de otomobil tamirhanesinde yangın

Soğanlı Mahallesi'nde kaynak makinesi patlaması

Bahçelievler'de, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde, henüz bilinmeyen nedenle kaynak makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Patlama ve ardından çıkan yangın, tamirhaneye ve içerisindeki bir otomobile zarar verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bahçelievler’de, otomobil tamirhanesinde kaynak makinesinin patlamasıyla çıkan yangında iş yeri ile bir araçta hasar oluştu.

