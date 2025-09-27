Bahçelievler'de tamirhanede kaynak makinesi patlaması: iş yeri ve araç hasar gördü

Bahçelievler'de otomobil tamirhanesinde yangın

Soğanlı Mahallesi'nde kaynak makinesi patlaması

Bahçelievler'de, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde, henüz bilinmeyen nedenle kaynak makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Patlama ve ardından çıkan yangın, tamirhaneye ve içerisindeki bir otomobile zarar verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

