Bahçelievler'de Vinç Sepetinden Düşen 4 İşçi Yaralandı

Bahçelievler'de Korkunç Kaza: 4 İşçi Vinç Sepetinden Düştü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bakım çalışması yaptıkları esnada vinç sepetinden düşen 4 işçi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta boş bir arsada bulunan vincin sepetinin, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yamulması sonucu gerçekleşti. Sepette bulunan işçiler, zemine düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı ile hızlı bir şekilde bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçilerden 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahale sürecinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri almak amacıyla olay yerinde şerit çekerek gerekli düzenlemeleri yaptı. Ekiplerin olay yerindeki araştırmaları ve çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler'de bakım çalışması yapmak için bindikleri vincin sepetinden düşen 4 işçi yaralandı.