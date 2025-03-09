Bahçelievler'de Vinç Sepetinden Düşen 4 İşçi Yaralandı

Bahçelievler'de vinç sepetinden düşen işçilerden 2'si ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:18
Bahçelievler'de Vinç Sepetinden Düşen 4 İşçi Yaralandı

Bahçelievler'de Korkunç Kaza: 4 İşçi Vinç Sepetinden Düştü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bakım çalışması yaptıkları esnada vinç sepetinden düşen 4 işçi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta boş bir arsada bulunan vincin sepetinin, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yamulması sonucu gerçekleşti. Sepette bulunan işçiler, zemine düştü.

Çevre sakinlerinin ihbarı ile hızlı bir şekilde bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçilerden 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahale sürecinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri almak amacıyla olay yerinde şerit çekerek gerekli düzenlemeleri yaptı. Ekiplerin olay yerindeki araştırmaları ve çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler'de bakım çalışması yapmak için bindikleri vincin sepetinden düşen 4 işçi...

Bahçelievler'de bakım çalışması yapmak için bindikleri vincin sepetinden düşen 4 işçi yaralandı.

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