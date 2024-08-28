Bahçelievler'de Yıkım Çalışması Zarara Neden Oldu

Bahçelievler'de Yıkım Esnasında Olay

Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'nde yer alan ve riskli bir yapı olarak belirlenen 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında önemli bir olay yaşandı. Yıkım sırasında kopan moloz parçaları, arka cephede bulunan apartmanın dış cephesine çarptı.

Hasar Gören Apartman

Olay sonucunda apartmanın 3, 4 ve 5'inci katlarına ciddi zarar geldi. Ayrıca, bir kısım dairenin camları da kırıldı.

İlk Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından, hemen ihbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Bahçelievler Belediyesi arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zabıta ekipleri, kazanın yaşandığı alan çevresine güvenlik şeridi çekerek gerekli önlemleri aldı.

Düşme Riski ve Tahliye İşlemleri

Yıkım sürecinde düşme riski oluşturan kolon parçalarının öncelikle kaldırılması için bir önlem alındı. Hasar gören apartmanda yaşayan sakinler, güvenlik amacıyla tahliye edilmek zorunda kaldı.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.