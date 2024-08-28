Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bahçelievler'de Yıkım Çalışması Zarara Neden Oldu

Bahçelievler'de bir binanın yıkımı sırasında kopan molozlar, arka cephedeki apartmana zarar verdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:20
Bahçelievler'de Yıkım Çalışması Zarara Neden Oldu

Bahçelievler'de Yıkım Esnasında Olay

Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'nde yer alan ve riskli bir yapı olarak belirlenen 7 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında önemli bir olay yaşandı. Yıkım sırasında kopan moloz parçaları, arka cephede bulunan apartmanın dış cephesine çarptı.

Hasar Gören Apartman

Olay sonucunda apartmanın 3, 4 ve 5'inci katlarına ciddi zarar geldi. Ayrıca, bir kısım dairenin camları da kırıldı.

İlk Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından, hemen ihbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Bahçelievler Belediyesi arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zabıta ekipleri, kazanın yaşandığı alan çevresine güvenlik şeridi çekerek gerekli önlemleri aldı.

Düşme Riski ve Tahliye İşlemleri

Yıkım sürecinde düşme riski oluşturan kolon parçalarının öncelikle kaldırılması için bir önlem alındı. Hasar gören apartmanda yaşayan sakinler, güvenlik amacıyla tahliye edilmek zorunda kaldı.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın...

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın...

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın...

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçaları, arka cephede yer alan apartmanın zarar görmesine neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar