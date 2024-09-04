Bahçelievler'deki Silahlı Saldırılarda Tutuklu Sayısı Artıyor

Bahçelievler'de Gerçekleşen Silahlı Saldırılar

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece saatlerinde, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bağlantılı iki silahlı saldırı sonrası, gözaltındaki şüpheli sayısı 15'e ulaştı.

Saldırılar ve Yaralılar

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik düzenlenen saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ve iki sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları stabil olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay sonrası kaçtı.

İkinci Saldırı ve Soruşturma

Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen üç kişiye açılan ateş sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Bu iki olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki Şüpheliler Tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, hakimlik kararıyla cezaevine gönderildi.

Yayın Yasağı Kararı

Olayla ilgili olarak Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın gizliliği adına yayın yasağı kararı aldı. Soruşturmanın gelişmeleri takip ediliyor.