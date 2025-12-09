DOLAR
Bahçelievler Kitap Fuarı'na 1,5 Milyon Ziyaretçi

4. Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı; 120 yayınevi, 1 milyon kitap ve gelirlerin %15'i Gazze'ye bağışlandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:12
Fuara katılım ve istatistikler

Bahçelievler Belediyesi'nce düzenlenen 4. Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle tamamlandı. 28 Kasım'da Bahçelievler Kongre Merkezi'nde kapılarını açan fuar, 10 gün süren programın ardından sona erdi.

Etkinlik, 10 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşti ve toplamda 1,5 milyon ziyaretçi tarafından gezildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 yayınevi, yaklaşık 1 milyon kitap'ı okurlarla buluşturdu. Ayrıca 100'ün üzerinde yazar, söyleşi ve imza günlerinde okurlarıyla bir araya geldi.

Tema, dayanışma ve bağış

Bu yıl fuar, 'Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin' temasıyla düzenlenerek edebiyatın yanı sıra bir insanlık ve dayanışma mesajı da verdi. Tema kapsamında Filistin halkına yönelik farkındalık oluşturulurken, yayınevlerinin gelirlerinin %15'i Gazze'ye bağışlandı.

Etkinlikler ve kültürel program

Fuar alanında çocuklar ve gençler için geleneksel okçuluktan mini golfe, langırttan karaoke alanına kadar çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin bir içerik sundu.

Başkan Bahadır ve 'Kent Doktoru' tanıtımı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, fuarın bu yıl hem kültürel hem de insani açıdan özel bir mesaj taşıdığını vurguladı. Başkan Bahadır, kitapların sadece bilgi kaynağı olmadığını, aynı zamanda vicdanın ve dayanışmanın sesi olduğunu belirtti.

Program kapsamında Başkan Bahadır'ın yazdığı 'Kent Doktoru' isimli kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi. Başkan Bahadır eserindeki yönetim anlayışını paylaşarak, 'Önce teşhis koyar, sonra tedavi eder, ardından koruyucu hizmetlerle şehri geleceğe hazırlarız. Kent Doktoru, insanı ve şehri merkeze alan bir yönetim anlayışıdır' dedi.

