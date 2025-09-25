Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti

İki kişi bıçaklandı, bir kişi öldü; iki şüpheli gözaltında

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Şirinevler Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen tartışma sırasında bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ikisi kadın 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında ortaya çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafları ayırmak isteyen İ.G. (34) ile tartışmaya karışan R.H. (25) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralanan R.H. ve İ.G. hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen R.H. hayatını kaybetti; İ.G.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, şüpheli olarak G.Ç. (51) ile yaşı 18'den küçük D.Ç. isimli kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinde, koşan R.H.'nin yere düşürüldüğü ve ardından çıkan arbedede bıçakla yaralandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.