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Bahçesaray'da Ambulans Helikopterle Hastaya Acil Müdahale

Bahçesaray'da rahatsızlanan 28 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:18
Bahçesaray'da Ambulans Helikopterle Hastaya Acil Müdahale

Bahçesaray'da Yaşanan Acil Sağlık Durumu

Van'ın Bahçesaray ilçesi'nde rahatsızlanarak akut apandisit tanısı konulan 28 yaşındaki bir erkek hasta, hızlı bir şekilde ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Ambulans Helikopter İle Acil Sevk

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hastanın tedavisine Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde başlanmış, ancak ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Van'a sevk edilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine, hastaya en hızlı şekilde ulaşabilmek amacıyla ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, hasta için acil bir müdahale gerçekleştirmiştir.

Hastanın tedavisinin şu anda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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