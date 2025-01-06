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Bahçesaray'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 00:48
Bahçesaray'da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle don ve buzlanma olayları meydana geldi. Bu sebeple, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim yapılan okulların tatil olduğu bildirildi. Hava şartlarının devam etmesi nedeniyle ilçede eğitimde aksamaların yaşanabileceği ifade edildi.

Öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu bu karar, aileler tarafından desteklenirken, yetkililerin durumu sürekli olarak takip edecekleri belirtiliyor.

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