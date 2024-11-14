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Bahçesaraylılar Çığ Tüneli İstiyor: Ulaşım Çilesine Son Verilsin

Kışın çığ tehlikesi nedeniyle yolları kapanan Bahçesaray, çığ tüneli talep ediyor. İlçenin güvenliği ve ulaşımı için çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:25
Bahçesaraylılar Çığ Tüneli İstiyor: Ulaşım Çilesine Son Verilsin

Bahçesaraylılar Çığ Tüneli İstiyor: Ulaşım Çilesine Son Verilsin

Her yıl çetin geçen kış aylarında çığ tehlikesi nedeniyle kapanan yollar, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayanların yaşamını zorlaştırıyor. Yerel halk, ulaşım sorunlarının köklü bir çözümle ortadan kaldırılmasını talep ediyor: Çığ tüneli inşası.

Yollar Kapanıyor, Hayatlar Tehlikeye Giriyor

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu, kış mevsiminde metrelerce karla kaplı kalıyor. Özellikle 2020 yılında düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmesi, bu yolu kullanmanın risklerini gözler önüne seriyor. Kapatılan yol yüzünden Bahçesaraylılar, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden 6 saat süren bir yolculuğa mahkûm oluyor.

Mahalle Muhtarları Sorunlara Dikkat Çekiyor

İlçeye bağlı İslam Mahallesi Muhtarı Kadir Yaşar, yaşanan problemleri şöyle özetliyor: “Kışın yolun kapanmasıyla ilçe nüfusumuzun önemli bir kısmı başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Tek isteğimiz, çığ tehlikesinin bulunduğu 5 kilometrelik kısma tünel yapılması.”

Yardım Gecikiyor, Sağlık Sorunları Büyüyor

Güneyyamaç Mahallesi Muhtarı Zekeriya İltemiş, yolun kapanması nedeniyle memurların bile ilçeye gelmekte tereddüt ettiğini ifade ediyor. İltemiş, “Bazen yoğun yağışlarda helikopter bile gelemiyor ve hastalarımızı merkeze getiremiyoruz. Kar tünelleriyle bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz.”

Çığ Tüneli Talebi Giderek Büyüyor

Bahçesaraylı vatandaşlardan Affan Orhan, çığ tüneli ihtiyacını vurgularken, “Yaşadığımız sorunun çözülmesi için 5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz. Bu tüneller yapılırsa tehlike ortadan kalkar, 15 bin insanın güvenliği için gerekli.” ifadesini kullanıyor. Timur Demirtaş ise kışın büyük zorluklar yaşadıklarına dikkat çekerek, “Tek isteğimiz, bu yola kar tüneli yapılması. Sağlık Bakanlığı ilçemizle ilgileniyor ama bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım.” diyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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