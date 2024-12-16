Bahreyn'in Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Bahreyn'in Milli Günü, Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk ev sahipliği yaptı.

Önemli Katılımcılar ve Mesajlar

Resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Marzuk, Türkiye ile Bahreyn arasında yakın ilişkiler ve güçlü dostluk bağlarının olduğunu vurguladı.

Marzuk, 1973 yılında diplomatic ilişkilerin başlamasından bu yana iki ülkenin karşılıklı anlayış ve işbirliği ile ilişkilerini geliştirdiğini belirtti.

İşbirliği ve Ticaret Hacmi

İki ülke arasında 50 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını ifade eden Marzuk, Bahreyn'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağladığı yardımın altını çizdi. Ayrıca, Bahreyn'in bu yıl çeşitli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

2024 Yılı Körfez Turizm Başkenti

Büyükelçi Marzuk, Bahreyn'in başkenti Manama'nın 2024 Yılı Körfez Turizm Başkenti olarak seçildiğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 570 milyon doları aştığını ve bu rakamın daha da artacağına inandığını ifade etti.

Marzuk, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.