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Bahreyn, Mısır, Cezayir ve Irak'tan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajları

Bahreyn, Mısır, Cezayir ve Irak, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:38
Bahreyn, Mısır, Cezayir ve Irak'tan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajları

Bahreyn, Mısır, Cezayir ve Irak’tan Taziye Mesajları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için uluslararası dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor. Bahreyn, Mısır, Cezayir ve Irak, bu acı olay nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Bahreyn’in Başsağlığı Mesajı

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn’in Türkiye ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi. Ayrıca, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Mısır’ın Taziye Dilekleri

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yangın kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerini iletti. Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye sunuldu ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Cezayir Cumhurbaşkanı’ndan Destek

Cezayir Cumhurbaşkanlığı da bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümete ve Türk halkına samimi taziyelerini sunduğunu belirtti. Yangında yaşamını yitirenlerin aileleriyle dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Irak’tan Dayanışma Mesajı

Irak Dışişleri Bakanlığı da yangın ve bu acı durum nedeniyle Irak’ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek, en içten başsağlığı dilekleri iletildi.

Bu olay, uluslararası toplumun acı dolu zamanlarda birleşme ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

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