DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,28 0,26%
ALTIN
3.302,05 0,09%
BITCOIN
3.534.769,54 -1%

Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin köklü geçmişine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:30
Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam'dan Önemli Açıklamalar

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yaklaşık 50 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Al Musalam, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Meclis'te düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşması esnasında Kurtulmuş'a teşekkür eden Al Musalam, "Kendisi, özellikle Filistin meselesinin uluslararası arenaya taşınmasında büyük rol oynamaktadır." ifadesini kullandı. Misafirperverliği için de teşekkür eden Al Musalam, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu onuru vurguladı.

İki ülke arasındaki köklü ve tarihi ilişkilere dikkat çeken Al Musalam, "Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkiler yaklaşık 50 yıl öncesine dayanmaktadır." dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri de anarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Al Musalam, Filistin meselesinin İslam ve Arap dünyasını yakından ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 3 Yaralı
2
2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
3
Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor
4
BM, Nijerya'da Açlıkla Mücadele İçin 2,5 Milyar Dolar Ayırdı
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak
6
YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları
7
Fransa, İlk Mirage 2000 Savaş Uçaklarını Ukrayna'ya Gönderdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış