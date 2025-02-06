Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam'dan Önemli Açıklamalar

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yaklaşık 50 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Al Musalam, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Meclis'te düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşması esnasında Kurtulmuş'a teşekkür eden Al Musalam, "Kendisi, özellikle Filistin meselesinin uluslararası arenaya taşınmasında büyük rol oynamaktadır." ifadesini kullandı. Misafirperverliği için de teşekkür eden Al Musalam, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu onuru vurguladı.

İki ülke arasındaki köklü ve tarihi ilişkilere dikkat çeken Al Musalam, "Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkiler yaklaşık 50 yıl öncesine dayanmaktadır." dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri de anarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Al Musalam, Filistin meselesinin İslam ve Arap dünyasını yakından ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.