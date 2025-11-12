BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Ek Binasının Temeli Atıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İlahiyat Fakültesi'nin yeni ek hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29.Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Projenin detayları

Yeni bina, modern eğitim standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Proje kapsamında 62 ofis, dekanlık ofisleri, 8 adet 75 kişilik sınıf, 10 adet 50 kişilik sınıf, 7 atölye odası, 5 amfi sınıf, 1 lisansüstü sınıf, 1 seminer ve 1 bilgisayar dersliği yer alacak.

Binada ayrıca 1 kütüphane, 4 toplantı odası, kafeterya, açık dinlenme terasları, kulüp odaları, bay-kadın mescit, depolar, arşivler ile kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni ek bina tamamlandığında fakültenin eğitim ve araştırma kapasitesinin önemli ölçüde artacağı ve öğrencilere daha geniş, konforlu bir akademik ortam sunulacağı ifade edildi.

Şentop'un mesajı

Yapılacak olan hayrın duacıları arasında bulunduğundan mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Şentop, İnşallah burada temeli atılacak olan İlahiyat Fakülte’mizin ek binasından da Bolu’dan önemli ilim insanların yetişmesine hizmet edeceği kanaatindeyim. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

