Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 3 günde 2842 firari yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda Çember-9 Operasyonu ile 81 ilde baskınlar düzenlendiği ve eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar ile firari olan 2 bin 842 kişinin ele geçirildiği belirtildi. Firari suçluların sokaklarda gezmesine izin verilmeyeceğinin atını çizen Yerlikaya, güvenlik güçleri tarafından yakalanan firarilerden 2.820 kişi 0-5 yıldır arandığı, 14 firarinin 5-10 yıldır arandığı ve 8 şahsın ise 10 yıldan fazla zamandır arananlar listesinde yer aldığı bilgisini paylaştı.

Yakalanan şüphelilerin suçlarına ilişkin açıklamada,

"Hırsızlıktan 199 şahıs, Dolandırıcılıktan 132 şahıs, Yağmadan 65 şahıs, Adam Öldürmeden 38 şahıs, Cinsel Suçlardan 35 şahıs Narkotik suçlarından 480 şahıs, Terörden 43 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı." ifadeleri ile belirtildi.

Bakan Yerlikaya çeşitli suçlara adı karışan 2 bin 842 firarinin son 3 gün içerisinde yapılan operasyonlarla ele geçirildiğini vurguladı. "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen operasyonda görev alan ekiplere de tebriklerini iletti.



