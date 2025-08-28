Bakan Ali Yerlikaya Afyonkarahisar'da: Valilik ve Saraçlar Çarşısı Ziyareti

Ziyaretler ve karşılama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı kapsamında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ziyaretlerine ilk olarak Saraçlar Çarşısı ve bedestendeki esnafı ziyaret ederek başladı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, esnafın görüş ve taleplerini dinledi.

Valiliğe gelişinde Bakan Yerlikaya'yı, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak ile diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında Yerlikaya, valilikte şeref defterini imzaladı ve kurum yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

