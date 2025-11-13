Bakan Ali Yerlikaya Mısır’da: Mahmud Tevfik ile İş Birliği Görüşmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır ziyaretinde Mahmud Tevfik ile Gazze yardımı ve organize suçlardan siber suçlara kadar geniş kapsamlı iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:33
Bakan Ali Yerlikaya Mısır’da: Mahmud Tevfik ile İş Birliği Görüşmesi

Bakan Ali Yerlikaya Mısır’da: Mahmud Tevfik ile İş Birliği Görüşmesi

Resmi ziyaret ve ortak çalışma gündemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır'da Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir araya geldi.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada: "Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta insani yardımların daha hızlı Gazze’ye ulaştırılması olmak üzere, birimlerimiz arasında, organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında iş birliği konularını ele aldık. Bakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum"

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, MISIR’DA

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, MISIR’DA

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, MISIR’DA

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?