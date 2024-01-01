Bakan Ali Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesini ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, ziyaret sırasında şehidin babası Ahmet Karaca'yı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüştürdü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Ailesine Başsağlığı ve Dua

Yerlikaya, telefon görüşmesinde şunları söyledi: "Ahmet abi, şehidimizin mekanı cennet olsun. Derecesi yüksek olsun. Rabbim sizlere sabır ve metanet versin. Ayrıca cennette bir araya gelmeyi, komşu olmayı nasip etsin. Orada hasret gidermeyi nasip etsin diye dua ediyoruz. Bütün ailenin başı sağ olsun. Vatanımız var olsun. Takdir Rabbil Aleminindir, onu şehit olarak seçti ve aldı. Ama bizlere düşen de sabretmek."

Baba Karaca'dan Teşekkür: "Başımız Sağ Olsun"

Baba Ahmet Karaca, Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Başımız sağ olsun" dedi.