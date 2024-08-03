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Bakan Ali Yerlikaya, Yozgat'ta Güvenlik Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat'taki güvenlik toplantısında terör, uyuşturucu ve göçle mücadele konularına değindi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:14
Bakan Ali Yerlikaya, Yozgat'ta Güvenlik Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yerlikaya’nın Yozgat Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat'ta düzenlenen Güvenlik Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, göreve geldiklerinden itibaren terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu ile mücadele, düzensiz göç ve başka asayiş suçlarına karşı yürütülen çalışmaları aktardı.

Tecrübelerinden Yola Çıkıyor

Yerlikaya, Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ndeki basına kapalı toplantının ardından, 1998 yılında Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde kaymakamlık yaptığını belirterek, "Geçen uzun zaman içinde Yozgat'ın gelişimi, AK Parti hükümetleri döneminde önemli bir mesafe katetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelişmelerin devam etmesini yürekten umuyoruz" dedi.

Huzur İçin Çalışıyoruz

Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacak" diyerek; İçişleri Bakanlığı'nın temel amacının halkın huzurunu sağlamak olduğunu vurguladı. "Yüz binlerce ailemizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz ve mücadelelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suçla Mücadelede Başarılar

Yozgat'ta bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda bir azalma yaşandığını dile getiren Bakan, polis ve jandarma ile işbirliği içinde çalışarak suçlularla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Yerlikaya, Yozgat’ta sadece bir ay içerisinde birçok operasyon gerçekleştirildiğini ve 1094 kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar bizler için önemli" dedi.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Mücadele

Yozgat’ta düzenli olarak bulunan 9 bin 952 göçmenle ilgili de mücadele ettiklerini belirten Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı sert bir tavır sergilediklerini vurguladı.

Yeni Araç ve Personel Takviyesi

Yerlikaya, Yozgat’ta güvenlik ekiplerinin güçlendirilmesi için yeni araçlar alınacağını ve devriye sayılarını artıracaklarını duyurdu. Bu kapsamda, hem jandarma hem de polis devriyelerinin artırılacağı ifade edildi.

Toplantıdan önce Bakan Yerlikaya, MHP Yozgat İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve diğer güvenlik yetkililerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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