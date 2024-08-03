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Bakan Aşkın Bak'tan Beşiktaş'a Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ı Turkcell Süper Kupa zaferi nedeniyle tebrik etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:27
Bakan Aşkın Bak'tan Beşiktaş'a Kutlama

Bakan Aşkın Bak Beşiktaş'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Aşkın Bak, mesajında şunları ifade etti: "Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen Turkcell Süper Kupa maçından sonra Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı ekibin bu büyük başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve destek veren taraftarlarını kutluyorum. Ayrıca, Galatasaray'ı da Süper Kupa'daki mücadelesi nedeniyle tebrik ediyorum."

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