Bakan Aşkın Bak'tan Beşiktaş'a Kutlama

Bakan Aşkın Bak Beşiktaş'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Aşkın Bak, mesajında şunları ifade etti: "Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen Turkcell Süper Kupa maçından sonra Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı ekibin bu büyük başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve destek veren taraftarlarını kutluyorum. Ayrıca, Galatasaray'ı da Süper Kupa'daki mücadelesi nedeniyle tebrik ediyorum."