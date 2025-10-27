Bakan Bak Antalya'da 2025 Tiyatro Türkiye Finali'nde: "Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak"

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gençlik ve sanat buluşması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 2025 Tiyatro Türkiye Finali'ne katıldı.

"Türkiye Yüzyılı'nın güçlü, enerjik ve dinamik ruhunu canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak." diyen Bak, yarışmaların gençlerin sahnedeki öz güvenini, yeteneğini ve üretkenliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 34 bin 541 genç sanatçının şiir, ses, bilgi ve tiyatro kategorilerinde başvuruda bulunduğunu aktaran Bak, gençlerin "Bir Şiir Bir Nefes" diyerek duygularını mısralara döktüğünü, "Sahne Sırası Sende" ile seslerini tüm Türkiye'ye duyurduğunu, "Kim Bilir?" ile bilgi ufuklarını genişlettiklerini ve "Hayallerini Sahneye Taşı" ile hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Bak, daha önce Mardin'de şiir finalinde gençlerin performansına tanıklık ettiğini hatırlatarak, 30 Ekim'de İstanbul'da ses yarışmasının coşkusunu paylaşacaklarını ifade etti.

"Yenilikçi, üretken ve girişimci ruhu kuşanmanızı istiyoruz"

Bakan Bak, yarışmaların yalnızca bir sahne etkinliği olmadığını, gençliğin üretkenliğini, vizyonunu ve medeniyet birikimini taşıyan bir kültür ve sanat hareketi olduğunu vurgulayarak, gençlere uzun ama anlamlı bir yolun önünde olduklarını hatırlattı. Bak, gençlerin bu yolda hayallerini gerçeğe dönüştürerek ülkenin geleceğine iz bırakacağına inandıklarını belirtti.

Gençleri ülkenin geleceği, umudu ve ilham kaynağı olarak nitelendiren Bak, bulunduğu şehirlerin potansiyelini enerjiyle birleştirerek parlatmanın ülkenin geleceğine atılmış en kıymetli adım olduğunu söyledi. Ayrıca bu yolda gençlere destek için 378 genç ofis, 559 gençlik merkezi, 879 yurt ve 10 bini aşkın gençlik ve spor tesisi ile yanlarında olduklarını kaydetti.

Bakan Bak, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde gençlere sağlanan desteğe de değinerek, 3 bin 400 projeye 226 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

"Sizleri seviyoruz. İçinizdeki ateşi yakın, ülkenizi, vatanınızı sevin. Hep beraber güçlü bir gelecek geliyor. İyi ki varsınız, siz bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." sözleriyle gençlere seslenen Bak, onlara güven ve motivasyon aşıladı.

Konuşmaların ardından, öğrencilere ait yedi bölgeden sahnelenen yedi tiyatro oyunu jüri ve izleyicilerin beğenisine sunuldu. Jüri üyeliğini Orhan Aydın, Osman Doğan ve Metin Yıldız üstlendi. Yarışmada İç Anadolu Bölgesi'nden Kırıkkale birinci, Akdeniz Bölgesi'nden Antalya ikinci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Siirt üçüncü oldu.

Bakan Bak, dereceye giren genç tiyatroculara Uluslararası Hareketlilik Programı ödülünü takdim etti, yarışmaya katılan gençleri basketbol, voleybol ve futbol milli takımlarının maçlarına davet ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Etkinlikte DJ Emrah Karaduman sahne aldı. Program boyunca sahne kenarında gençlerle oturan Bak, alkış ve ritim tutarak öğrencilere eşlik etti ve zaman zaman sohbet ederek fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

