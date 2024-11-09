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Bakan Bak, Avrupa 2'ncisi Milli Kick Boks Takımını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda başarılı olan milli sporcuları kutladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:30
Bakan Bak, Avrupa 2'ncisi Milli Kick Boks Takımını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda elde edilen başarıyı takdirle karşıladı. Milli takım, şampiyonada 10'u altın, 14'ü gümüş ve 19'u bronz olmak üzere toplam 43 madalya kazanarak, takım halinde Avrupa 2'ncisi olmayı başardı.

Kazanan Sporculara Teşekkür

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, "Bu başarıda katkısı olan başta ailelerimiz, antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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