Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Dikeç ve Tarhan'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dikeç ve Tarhan'ı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:29
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Dikeç ve Tarhan'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak ülkemize olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Dikeç ve Tarhan’ı tebrik ediyorum. Çalışkanlıkları, azimleri ve üstün performanslarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, gençlerimize de ilham kaynağı olan bu sporcuların başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın Avrupa şampiyonu olmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisi finalinde Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14’lük skorla mağlup ederek altın madalyayı kazanmışlardır.

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