Bakan Bak: Deprem Bölgesindeki Yatırımlar Cumhurbaşkanı'nın İradesiyle Sürüyor

Altınözü'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bak, toplantıda teşkilatın önemine dikkat çekti ve partinin Hatay'da bir destan yazdığını belirterek hizmete kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Depremlerin etkilerine ilişkin olarak Bak, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında Hatay'da önemli bir yatırım seferberliği başlatıldığını ifade etti. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, kararlılığıyla beraber bütün deprem bölgesindeki yatırımlar devam ediyor." dedi ve bu bölgedeki çalışmaları "dünyanın en büyük inşaat seferberliği" olarak nitelendirdi.

Bakan ayrıca, bölgedeki tüm ilçelere spor tesisleri ve yurtlar yapıldığını vurgulayarak Hatay'a ve Hataylılara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gazze ve Teşkilat Vurgusu

Gazze'de yaşananlara değinen Bak, "Gazze'de çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar öldürülürken sessiz kalamayız." sözleriyle duruma tepki gösterdi. Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki zulmü tüm dünyaya anlattığını belirterek, "Türk milleti zalimlerin karşısında, mazlumun yanında olur." mesajını verdi.

Teşkilatların güç kaynağına da dikkat çeken Bakan, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı olmasının arkasında kapı kapı dolaşan, vatandaşla diyalog kuran ve sandıkları kazandıran teşkilat olduğunu söyledi: "İşte bu teşkilat AK Parti teşkilatıdır."

Birlik, Dayanışma ve Gençlere Çağrı

Bak, teşkilat olmanın sırrının birlik ve beraberlik olduğuna işaret ederek üyelerine şu tavsiyelerde bulundu: "Lütfen birbirinizi sevin, birbirinize yardım edin, destek olun. Gençlere bir söz daha, bir mazluma dokunduğunuzda vicdanınızdaki o ateşi mutlaka yakın çünkü insanlık burada, vicdan, dokunmak burada."

Toplantıda AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da konuşma yaptı.

