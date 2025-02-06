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Bakan Bak: Depremzedelere Sıcak Yuvalar Sağlayana Kadar Durmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturana kadar sahada olacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:43
Bakan Bak: Depremzedelere Sıcak Yuvalar Sağlayana Kadar Durmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te düzenlediği basın toplantısında, afetzedelerin sıcak yuvalarına kavuşturulması için durmayacaklarını duyurdu. 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis’te yaşanan kayıpları anarak, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bak, milletin dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Deprem bölgesini desteklemek üzere tüm bakanlarla birlikte sahada olduğunu, hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir seferberlik içinde olduğunu ifade etti. "Hükümet, bu enkazın altında kalmaz" ifadesiyle, bölgelerde yeniden inşa ve ihya süreçlerinin hızla devam ettiğini belirtti.

Son günlerde yapılan ilerlemelere de değinen Bak, 201 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini aktardı. Yabancı bakanların Türkiye'nin bu felaketle nasıl başa çıktığına dair şaşkınlık yaşadığını kaydederek, bu durumun Türk milletinin dayanışma ruhuyla mümkün olduğunu vurguladı.

"Böylesine büyük bir yatırım yapmak kolay değil," diyen Bak, bölgelerde 125 milyar dolarlık hasar tespitinin yapıldığını ve hükümetin yaptığı yatırımların miktarının 75 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu yıl sonunda tüm konutların tamamlanacağını ve vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşturulacağını yineleyen Bak, bu konuda kararlılıkla sahada olacaklarını söyledi.

Kasım ayındaki kabine toplantılarında deprem bölgesi konusunun her zaman ilk gündem maddesi olduğuna dikkat çeken Bak, “Yaraları sarmak bize güç veriyor. Son vatandaşımız sıcak yuvasına geçene kadar durmayacağız,” dedi.

Bakan Bak'ın konuşmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kilis Valisi Tahir Şahin ve diğer parti yetkilileri de katıldı. Toplantı, Kilis halkının ve milletin dayanışma ruhunun güçlü olduğu mesajlarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında 6 Şubat...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında 6 Şubat...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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