Bakan Bak, Fenerbahçe Medicana'yı Kupa Voley Şampiyonluğu İçin Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana takımını tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finalleri heyecan verici müsabakalara sahne oldu. Finalde, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana'yı kutluyorum. Finalde mücadele eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.