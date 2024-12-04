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Bakan Bak, Gençler İçin İkna Edici Mesajlar Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Halkbank Gençİz Zirvesi'nde gençlere hayallerinin peşinden koşmaları için cesaret verdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:01
Bakan Bak, Gençler İçin İkna Edici Mesajlar Verdi

Halkbank Gençİz Zirvesi'nde Gençlere Çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Halkbank Gençİz Zirvesi'nde yaptığı konuşmada gençleri cesaretlendirdi. 'Gençlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hayattan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Enerjinizi asla yitirmeyin.' ifadelerini kullandı.

Eğitim Hayatı ve Spor Kariyeri

Bakan Bak, Kasımpaşa'da doğduğunu ve Rizeli bir ailenin çocuğu olarak eğitim hayatına dair detaylar paylaştı. Kasımpaşa Orbay Ortaokulu'nu birincilikle bitirdikten sonra, Kabataş Erkek Lisesini kazandığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun olduğunu da ifade etti.

Eğitim süresince sporla ilgilendiğini, futbolda takım kaptanlığı yaptığını ve üniversite yıllarında İstanbul'da futbol hakemliği yaptığını anlattı.

Yurt Dışındaki Zorluklar ve Başarılar

Bakan, iyi bir İngilizce eğitimi aldığını ve yurt dışına gitmeyi hedeflediğini söyledi. İmkansızlıklar nedeniyle Londra'ya kara yoluyla gitmek zorunda kaldığını ifade eden Bak, eğitim masraflarını karşılamak için restoranda bulaşıkçılık ve dönerci işlerinde çalıştığını paylaştı.

Yüksek lisans bursu almak için bir inşaat mühendisliği şantiyesinde yardımcılık yapıp, Nottingham Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ettiğini vurguladı.

Hayatına Dokunan İnsanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan komşusu olduğunu belirten Bakan Bak, eğitim dönemi sırasında yardıma muhtaç olduğu için Erdoğan'a mektup yazdığını ve burs aldığını açıkladı. Gençlere, "Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi asla unutmayın." şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Zor Zamanlar ve Mücadele Vurgusu

Siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında çırak olarak yetiştiğini, dört dönem milletvekilliği yaptığını ve 65. Hükümet'te bakanlık görevini sürdürdüğünü ifade eden Bakan Bak, gençlerin geleceği için çalışmanın ehemmiyetini vurguladı. 'Zor zamanlar güçlü insanlar yetiştirir. Mücadeleye devam.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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