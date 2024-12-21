Bakan Bak, Hatay'daki Yurt İnşaatını İnceledi

Hatay'da Öğrenci Yurdu İnşaatı İncelemesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülen öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatında önemli incelemelerde bulundu.

Bakan Bak, kentteki programı çerçevesinde Antakya ilçesinde yapımı devam eden 1000 kişilik öğrenci yurdunun ve sosyal tesisin inşaatını gözden geçirdi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Bakan Bak, işçilerle de bir süre sohbet ederek moral verdi.

İnceleme sırasında Bakan Bak'a; Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve çeşitli kurum amirleri de eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu.