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Bakan Bak, Kayseri'de Gençlere Sporu Tavsiye Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kayseri'de yaptığı açıklamalarda aileleri çocuklarını spor tesislerine yönlendirmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:47
Bakan Bak, Kayseri'de Gençlere Sporu Tavsiye Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kayseri'de Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında önemli mesajlar verdi. "Aileler, lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Dijital bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadelede sporu kullanalım," ifadelerini kullandı.

Valilik ve Belediye Ziyaretleri

Bakan Bak, ilk olarak Vali Gökmen Çiçek ile bir görüşme yaptı. Ardından, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya gelerek kentteki spor çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esnaf Ziyareti ve Aşure Dağıtımı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yer altı çarşısını ziyaret eden Bakan Bak, esnafla sohbet etti ve belediye tarafından hazırlanan aşureleri dağıttı.

Bellona Kayserispor Tesisleri

Sonrasında Bellona Kayserispor tesislerini ziyaret eden Bak, kulüp başkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Öz Ağaç-İş ERVA Spor Okulu Ziyareti

Talas ilçesinde açılan Öz Ağaç-İş ERVA Spor Okulu'nu ziyaret eden Bakan Bak, burada gençlerle buluşarak, ERVA Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti. Bak, "Buradaki tablo şunu gösteriyor; bu gençler, ülkesini, bayrağını, milletini seviyor. Bu gençler, bu ülkenin geleceği," dedi.

Spor Tesisleri ve Ailelere Çağrı

Bakan Bak, ailelere çocuklarını spor tesislerine yönlendirmeleri çağrısında bulunarak, "Her tarafta spor tesisleri, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri var. Sporun iyileştirici gücü burada. Aileler, lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin," dedi.

Gençlerle Buluşma

Bakan Bak, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programda sporcu gençlerle bir araya gelerek, onlara destek olduğunu belirtti. Ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ile görüşerek, il başkanlarıyla istişarelerde bulundu.

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