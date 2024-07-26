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Bakan Bak, Olimpiyat Hazırlıkları İçin Paris'te Milli Sporcuları Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te antrenman yapan yüzücü ve okçuları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:56
Bakan Bak, Olimpiyat Hazırlıkları İçin Paris'te Milli Sporcuları Ziyaret Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Paris'te Milli Sporcuları Destekledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te 2024 Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde, antrenman yapan milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti. Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Bakan Bak, La Defense Arena'da sabah erken saatlerde yüzücülerin çalışmalarını takip etti.

Sporculara Başarı Dilekleri

Bakan Bak, idman öncesinde sporcularla bir araya gelerek, onlara başarı diledi. Yüzücülerle geçirdiği süre ardından, okçuların antrenmanına geçerek, Les Invalides'de milli okçularla buluştu.

Milli Okçularla Bir Araya Geldi

Burada okçularla bir süre sohbet eden Bakan Bak, antrenmanı izleyerek sporcuların motivasyonuna katkıda bulundu. Bakanın bu ziyareti, Olimpiyatlara yönelik özverili hazırlık sürecine destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

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