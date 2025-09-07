DOLAR
Bakan Bak'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Gümüş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:10
Gençlik ve Spor Bakanı'nın mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. 'Filenin Sultanları''nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

