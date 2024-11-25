Bakan Bak'tan Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda Başarılı Sporculara Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılarıyla dikkat çeken Barış Bayraktar ve Akif Berker Dalgıç'ı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda milli sporcularımız bizleri sevindiren başarılar kazandı. Tek erkekler geleneksel dansta Avrupa şampiyonu olan Barış Bayraktar ile gümüş madalyanın sahibi olan Akif Berker Dalgıç'ı kutluyorum."

Bakan Bak, devamında, "Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar, dans sporlarına ilgi duyanlar için örnek olacaktır. Milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." diye belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.