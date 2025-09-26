Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik: 4 Altınla Tarihi Başarı

Bakan Osman Aşkın Bak, Singapur'daki 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın kazanan Defne Kurt'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:11
Bakan Bak, milli para yüzücü Defne Kurt'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur’da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonasında 4 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakanın Mesajı

Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ve 100 metre serbest stilde kazandığı 4 altın madalya ile tarihi başarı elde ederek ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Defne Kurt’u kutluyorum. Defne, şampiyona boyunca kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Defne Kurt’un elde ettiği tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum.

