Bakan Bak'tan Ediz Gürel'e Tebrik: Gukesh Galibiyeti

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Ediz Gürel'e Tebrik

FIDE Grand Swiss'te Gukesh galibiyeti sonrası kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvasında dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenen büyükusta Ediz Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Mesajda Bakan Bak, Ediz Gürel'in elde ettiği sonucun ülke sporuna kattığı değeri vurguladı ve sporcunun başarılarının artmasını diledi.