Bakan Bak'tan Erdoğan ve Trump'a Gazze Ateşkesi Teşekkürü

Bakan Bak'tan Gazze Ateşkesi için Erdoğan ve Trump'a Teşekkür

Malta'nın Valetta kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi 10. Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de sağlanan ateşkes nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Konferans, katılımcılar ve gündem

Avrupa Konseyi 10. Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı, 8-9 Ekim tarihlerinde, Malta'nın başkenti Valetta'da gerçekleştirildi. Konferansta Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu de yer aldı; her ülkeden birer gençlik delegesi etkinliklere katıldı.

Bakan Bak konferansta "Demokrasi için Gençler: Gençliğin Perspektifleri Eylemde" başlıklı oturumda konuştu ve Avrupa Konseyinin kuruluşundan bu yana insan hakları ile hukukun üstünlüğünün geliştirilmesine yaptığı katkılara vurgu yaptı.

Gençlik katılımı ve referans çerçevesi

Bak, gençleri yalnızca politika faydalanıcıları olarak görmediklerini, aksine politikaların şekillenmesinde aktif katılımcı olmalarını hedeflediklerini belirtti. Konuşmasında şunları vurguladı:

"Gençlerin aktif katılımı, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve barışçıl toplumların inşasının teminatıdır. Avrupa Konseyinin liderliğinde hazırlanan 'Gençlik Perspektifi Referans Çerçevesi', ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Gençlerle düşünmek, gençlerden ve gençlerle birlikte öğrenmek, gençlerle birlikte katılmak ve gençlerle ve gençler için harekete geçmek üzerine inşa edilen bu belge, gençleri olumlu değişimin proaktif ortakları olmaya teşvik etmektedir."

Ulusal gençlik politikası çalışmaları

Bakan Bak, Türkiye'de ulusal gençlik politikasını yenilemeye yönelik yürütülen kapsayıcı çalışmaları anlattı. Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen yerel çalıştaylarla gençlik kuruluşları, STK'lar, öğrenci kulüpleri ve genç bireylerin görüşlerinin doğrudan politika yapımına yansıtıldığını belirtti.

"Ulusal gençlik politikası belgemizi yakında ilan edecek ve yayımlayacağız" ifadesiyle sürecin tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Bak, gençlerin iklim projelerine liderlik ettiğini, dijital dönüşüme yön verdiğini, daha kapsayıcı topluluklar inşa ettiğini ve güçlü bir gönüllülük ağı oluşturduğunu söyledi.

Gazze ateşkesi ve insani vurgu

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Bak, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi beklenen gelişmeler çerçevesinde teşekkürlerini iletti. Bak'ın sözleri şöyle yer aldı:

"İmkan ve umuttan bahsederken bazı gençlerin çektiği derin acılara sırtımızı dönemeyiz. Bu durum, hiçbir yerde Gazze'deki kadar yürek parçalayıcı değil. Tüm bir nesil güvenlik, eğitim ve sağlık ile daha iyi bir geleceği hayal etmek gibi basit bir haktan mahrum bırakılarak çatışma altında büyüdü. Sahip olduğu insan hakları ve dayanışma değerleriyle birlikte Avrupa Konseyinin, Gazze'deki gençlerin umutlarını diri tutmak adına daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz. Küresel Sumud Filosu, siyaseten çıkmaza girildiğinde barışçıl dayanışmanın sınırları aşabileceğini bizlere gösterdi. Zorluklara karşı teslim olmamayı ifade eden Sumud ruhu, bir gün onur ve huzur içinde yaşayabilmeleri adına Gazzeli gençlerin yanında durmamız için hepimize bir çağrıdır. Çünkü, nerede yaşıyor olursa olsun, her genç güvenliği, imkanlara erişimi ve kendi geleceğini şekillendirme şansını hak ediyor."

Kararlar ve geleceğe dönük adımlar

Konferansta Reykjavik Bildirgesi'nden bu yana kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, Avrupa gençlik politikasının önümüzdeki yıllardaki ana yönelimleri belirlendi. Gençlerin politika yapım süreçlerine katılımının artırılması ve demokratik yapıların direncinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinlik, gençlerle karar alıcıları bir araya getirerek anlamlı diyalog kurulmasını ve somut sonuçlar doğuracak kararların alınmasını hedefleyen bir platform oluşturdu. Bu çerçevede gençlik alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Avrupa Konseyi gençlik sektörüne yön verilmesi kararlaştırıldı.

