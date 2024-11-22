Bakan Bak'tan Ersin Aka İçin Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Bak, bu acı haber üzerine duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Bakan Bak, yayımladığı taziye mesajında, "Çorluspor 1947 Kulübümüzün teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu olay, spor camiasında büyük bir üzüntüye yol açarken, Ersin Aka'nın spor dünyasındaki yeri ve önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.