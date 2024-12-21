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Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:04
Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı

Çığ Felaketi Sonrası Bakan Bak'tan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum Palandöken Dağı'nda yaşanan çığ felaketi sonucu, Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybetmesi üzerine üzüntülerini dile getirdi.

Bakan Bak, resmi taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularımızın yaşadığı çığ felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Çığ felaketinde hayatını kaybeden Judo Milli Takımımızın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan sporcularımıza da acil şifalar diliyorum."

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