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Bakan Bak'tan Özel Sporculara Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 29 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:49
Bakan Bak'tan Özel Sporculara Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 29 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak’ın Kutlama Mesajı

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12'si altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımımızı kutluyorum. Kadın Milli Takımımızın takım halinde Avrupa şampiyonu olması, Erkek Milli Takımımızın da Avrupa ikinciliği elde etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı."

Özel Sporculara Teşekkür

Bakan Bak, milli sporcuların elde ettiği madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, bayram sevincini taçlandıran tüm sporcuların başarılarının devamını diledi.

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