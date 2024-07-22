Bakan Bak'tan Spor Kulüplerine Olimpiyat Teşekkürü

Olimpiyatlara 102 Sporcu Kazandıran Kulüplere Teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu kazandıran 31 spor kulübüne teşekkür etti. Bakan Bak, "Göstermiş oldukları özverili çalışmalar neticesinde olimpiyatlara 102 sporcu kazandıran kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum. Kulüplerimizin genç yetenekleri keşfetme, yetiştirme ve onları müsabakalara hazırlama yolundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz," dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları

Bakan Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek olimpiyatlara sporcu kazandıran kulüplerin önemine vurgu yaptı. Bak, açıklamasında "Olimpiyat kotası alan 102 sporcumuzun 27'si Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. En fazla sporcu sayısıyla Türk sporuna büyük katkı sunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve ENKA Spor Kulübü'nün de en çok sporcu gönderen ilk üç kulüp arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Bak, spor kulüplerinin halka spor yapma fırsatı sunduğunu ve sağlıklı yaşam biçimlerini teşvik ettiğini belirterek, "Kulüplerimiz, toplumda spor bilincinin oluşması ve başarılı sporcuların yurt dışında temsil edilmesi konusunda önemli bir misyona sahip. Bu önemli görevi üstlenerek olimpiyatlara sporcu kazandıran kulüplerimizi kutluyorum," dedi.

Heyecan Dolu Bekleyiş

Bakan Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kala heyecanlarının arttığını ifade etti. "Her sporcunun hayali olan olimpiyat, uluslararası en büyük spor organizasyonu. Bayrağımızı layıkıyla temsil edecek 102 sporcumuza başarılar diliyorum," dedi.