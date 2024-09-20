Bakan Bak'tan Vefat Eden Oktar Tertemiz İçin Taziye Mesajı

Oktar Tertemiz İçin Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müteveffa Oktar Tertemiz için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporuna voleybolcu, hakem, yönetici ve yazar olarak uzun yıllar hizmet etmiş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde de görev alarak, Türk Spor Vakfı'nı Başkanlık yapmış olan Oktar Tertemiz'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Cenaze Töreni Bilgisi

Oktar Tertemiz'in cenazesi, bugün öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecektir.